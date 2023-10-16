هيئة النقل العام بالقاهرة تعلن فتح باب الاشتراك المجانى لكبار السن طوال العام

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجه بتسهيل الحصول على اشتراكات كبار السن المجانية، لمن بلغ سن الـ70 عاما، والتى تمكنهم من ركوب كل خطوط الهيئة مجانا بموجب كارنيه مخصص لكبار السن.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أنه يتم السماح لكبار السن استخراج كارنية الركوب أو تجديده، فى اى وقت من العام دون الانتظار لأول العام كما كان يحدث، مما يسهل الخدمة لكبار السن.

وأشار اللواء رزق علي، إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة أصدرت حتى الآن قرابة الـ 50 ألف اشتراك مجانى، لكبار السن.

ووكانت أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، عن اتاحة إصدار كارنيه مكانى لكبار السن فوق 70 سنة، لتسهيل الركوب مجانى وسائل النقل العام التابعة للهيئة، وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرئيس هيئة النقل العام اللواء رزق على، بتسهيل الإجراءات لحصول كبار السن فوق 70 سنة على كارنية مجانى لركوب اتوبيسات هيئة النقل العام وذلك لتخفيف العبء على كبار السن عرفانا بالجميل لهذه الفئة التى خدمت الوطن فى مختلف المجالات وتنفيذا لتوجيهات الدولة.

ويمكن استخراج الكارنية من مكاتب اشتراكات، العباسية، وجامعة الأزهر، والعتبة، والمظلات، والجيزة 7 شارع مراد، علما بأن هذه المكاتب تعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية مساءا.

والأوراق المطلوبة هى "بطاقة الرقم القومى، و 2 صورة شخصية، دفع مبلغ 5 جنيه".