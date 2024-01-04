4 فيتامينات مهمة للطفل مريض السكر.. اعرفى مصادرها الطبيعية

كتبت إيناس البنا

خلال السنوات الأولى لنمو الطفل يحتاج جسمه إلى الحصول على كافة الفيتامينات والمعادن لتعزيز نموه بشكل طبيعى، وخاصة بالنسبة للأطفال مرضى السكر الذين يجب على آبائهم التأكد من حصولهم على الفيتامينات لتعزيز صحتهم.