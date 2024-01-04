اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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3.812 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسال لليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان

الخميس، 04 يناير 2024 12:00 ص
3.812 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسال لليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان الغاز الطبيعى المسيل - أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان حوالي 3.812 مليون طن خلال شهر أكتوبر 2023 مستأثرة بحصة بلغت 25.1% من الإجمالي وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".
 
وأشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر أكتوبر 2023 إلى 2.98 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
 
وأضاف التقرير انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر سبتمبر 2023 بمقدار 0.32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 11.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيةكما انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 0.03 دولار لكل مليون 
وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 10.69 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بينما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.23 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 12.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في تايوان بمقدار 1.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 10.87 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
 
 
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غاز مسيل

اليابان




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