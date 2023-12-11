الغاز الطبيعى المسال والذهب المطلى بقائمة أهم السلع المصرية المصدرة عام 2022

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2022 عن أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال تلك الفترة موزعة بين أربعة سلع وفقا لما يلي:

- الغاز الطبيعـى والمسال وبلغت قيمة صادراته 9.9 مليار دولار عـام 2022، مقابل 3.9 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 152.7٪.

- بلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 2.6 مليار دولار عام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 60.1٪ .

- بلغت قيمة ملابس جاهزة 2.5 مليار دولار عام 2022، مقابل 2.0 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.7٪.

- بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 2.2 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.6 ٪.

- بلغت قيمة ذهب وذهب مطلى بالبلاتين 1.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 46.8 ٪.

وكانت النشرة السنوية قدرت إجمالى قيمة صادرات مصر بنحو 52.1 مليار دولار عــام 2022 مقابـل 43.6 مليار دولار عام 2021 بارتفـاع بلغــت نسبته 19.4٪.

وبلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.5 مليـار دولار عام 2022 مقابل 32.6 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 9.0٪، فيما بلغـت قيمــة الصادرات البترولية 16.6 مليـار دولار عام 2022 مقابــل 11.0 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 50.1٪.