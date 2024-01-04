3 مليارات جنيه تكلفة البنية التحتية والتجهيزات للمنشآت الصحية بالسويس

السويس – السيد فلاح

تستعد محافظة السويس، لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل رسمي عقب الانتهاء من التشغيل التجريبي للمستشفيات ومراكز طب الأسرة، حيث تم الانتهاء وتجهيز مجمع السويس الطبي وهو أكبر مجمع طبي في شمال مصر، و5 مستشفيات، و27 مركزًا طبيًا، وتم تشغيلهم تجريبًا، بتكلفة بلغت أكثر من 3 مليارات جنيه شملت البنية التحتية للمنشآت الصحية وتجهيزاتها الطبية وغير الطبية.

وتضم منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة السويس 33 منشأة صحية، منها 6 مستشفيات، وهم، "مجمع السويس الطبي، ومستشفى السويس للجراحات الدقيقة، ومركز الأورام بالسويس، ومركز الكبد والجهاز الهضمي، ومستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية، ومستشفى طوارئ العين السخنة"، إضافة إلى 27 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس لـ "اليوم السابع"، إنه تم تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في السويس، بما يمثل أكثر من 65% من المواطنين المستهدف تسجيلهم من أبناء المحافظة، ومشيرًا إلى أنه سيتم العمل على إطلاق مبادرات لتعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية إجراء الفحوصات الطبية الشاملة، ودوريتها وفقًا لأحدث الإرشادات العالمية، وكذلك تعزيز الوعي حول مراحل تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لافتًا إلى التزام الهيئة بدورها الاستراتيجي في توفير خدمات الرعاية الصحية وفقًا للمعايير العالمية.

وتابع الحفناوي، إن مجمع السويس الطبي هو أضخم مجمع طبي تابع لهيئة الرعاية في إقليم القناة، مؤكدًا أنه سيحقق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأهالي السويس والإقليم، حيث يضم 427 سريرًا، تشمل 263 سريرًا للإقامة الداخلية، و109 للرعايات المركزة، و70 للغسيل الكُلوي، و28 سريرًا للطوارئ و64 عيادة خارجية، و54 حضانة للأطفال، و16 غرفة للعمليات منها 4 غرف للولادة القيصرية وللولادة الطبيعية، ووحدة للمناظير و4 مراكز متخصصة لأمراض الكُلى وطب وجراحة العيون والقلب والقسطرة والحروق والتجميل، ووحدتي لعلاج السكتة الدماغية وأخرى للمناظير، وغيرهم الكثير من الخدمات الصحية المتقدمة والمتطورة.