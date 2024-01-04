16.6 % انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى بشهر أكتوبر الماضى

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء اليــوم الخميس النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أكتوبر 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.15 مليـار دولار خـلال شهر أكتوبر 2023 مقابل 3.78 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 16.6٪.

ومن أهم المؤشرات انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبة 19.2٪ حيـث بلغـت 3.23 مليـار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2023 مقابــل 4.00 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهـمها (منتجات البترول بنسبة 43.6٪، لدائــن بأشكالها الأوليـــة بنسبة 21.4 ٪، فواكه طازجه بنسبــة 0.1 % الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 95.8٪).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( بترول خام بنسبة 61.7% ، ملابس جاهزة بنسبة 14.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 17.3 %، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 1.2 % ).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 18.0٪ حيث بلغت 6.38 مليار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2023 مقابــل 7.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا منتجات البترول بنسبـــة 13.8 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 15.2 %، لـدائن بأشكالها الأولية بنسبــه 26.7%، ذرة بنسبــة 17.9%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 46.3%، سيارات ركوب بنسبة 139.6 %، نحاس ومصنوعاته بنسبة 54.3 %، خامات الحديد ومركزاتها بنسبـة 32.8٪ ).