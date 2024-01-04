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100 مليون صحة أهمها.. "الصحة" تبرز إنجازات 25 مبادرة رئاسية.. إنفوجراف

الخميس، 04 يناير 2024 01:05 م
100 مليون صحة أهمها.. "الصحة" تبرز إنجازات 25 مبادرة رئاسية.. إنفوجراف إنفوجراف
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان إنفوجراف يكشف إنجازات المبادرات الرئاسية، والتى يصل عددها لأكثر من 25 مبادرة وتقدم الخدمات مجانا للمواطنين.
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه تم الكشف عن 378.465 حالة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم مسح 20.235 فرد وحقن 48 طفل حتى الان ضمن نفس المبادرة.
 
وبالنسبة لمبادرة فحص المقبلين على الزواج تم فحص 1.5 مليون شخص حتى الآن، بينما تم إجراء أكثر من 2 مليون عملية جراحية ضمن قوائم الانتظار، كما تم جمع أكثر من 2 مليون استبيان للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.
 
انفوجراف 1
انفوجراف

انفوجراف 2
انفوجراف

انفوجراف 3
انفوجراف

 







الصحة

ضعف السمع

الامراض الوراثية

الاورام السرطانية



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