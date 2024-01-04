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وزارة التعليم تحدد ضوابط تقييم طلاب الثانوية العامة بالمدارس الرياضية

الخميس، 04 يناير 2024 03:31 م
وزارة التعليم تحدد ضوابط تقييم طلاب الثانوية العامة بالمدارس الرياضية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نظام امتحان طلبة المدارس الثانوية الرياضية التجريبية في مادة التربية الرياضية ( العملي والنظري ) كالتالي:-
 
- توضع أسئلة الامتحان العملي لهذه المادة مركزيا وتشكل لجنة الامتحان في كل مديرية تعليمية تقع في دائرتها هذه المدارس من عضوين من المدربين المتخصصين في التخصص الذي سيؤدي فيه الطالب الامتحان.
 
- توضع أسئلة الامتحان النظري لهذه المادة مركزياً.
 
وبالنسبة لمواعيد عقد الامتحان لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الرياضية 
 
الدور الأول: - 
 
الامتحان النظرى الأربعاء الموافق 2024/5/8م ، والامتحان العملي الخميس الموافق 2024/5/9 .
_الدور الثاني:
 
الامتحان النظري الثلاثاء الموافق 2024/5/28 م ، والامتحان العملي الأربعاء الموافق 2024/5/29 م .
4) النهاية الكبرى لمادة التربية الرياضية  100 درجة موزعة كالآتي :
-60 درجة للامتحان العملي والنهاية الصغرى  36 درجة .
- 30  درجة للامتحان النظري والنهاية الصغرى للنجاح 9 ) تسع درجات، و 10 درجات للتدريبات العملية والنهاية الصغرى للنجاح في المادة ( 50 ) خمسون درجة.
 
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن طالب المدرسة الثانوية الرياضية التجريبية يحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في حالة نجاحه فيها بصرف النظر عن نتيجة امتحان مادة التربية الرياضية .
 
وأوضحت وزارة التعليم د: قيام المديريات التعليمية بالآتي:-
 
-  ندب لجنة للإشراف على سير الامتحان النظري .
- ندب لجنـة لاستلام أوراق أسئلة الامتحـان العملـي والنظرى طبقا لما تحدده الإدارة العامة للامتحانات .
-  ندب لجنة لتقدير أوراق إجابة الامتحان النظري .
- ندب لجنة لكتابة صحائف المراقبة ورصد درجات التدريبات العملية ودرجة الامتحان العملي، ودرجة الامتحان النظري واستخراج النتيجة واعتمادها من مدير المديرية التعليمية .
 
- ندب لجنة لإرسال كشوف النتيجة بعد اعتمادها إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في موعد أقصاه الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٢ للدور الأول ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٦/٥ للدور الثاني .
 
 






وزارة التربية والتعليم

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