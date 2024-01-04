هل تورط ستيفن هوكينج فى جرائم جنسية مع قاصرات.. اندبندنت تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

أظهرت وثيقة صادرة عن محكمة نيويورك أن رجل الأعمال الراحل جيفرى أبستين المدان بجرائم جنسية وانتهاك للأطفال قبل وفاته، أسرار جديدة عن جرائمه وفضائحه التى طالت عدد من رموز السياسة والفن والنخب على مستوى العالم، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.

وأثير اسم العالم الفيزيائى ستيفن هوكينج ضمن قوائم فضائح ابستين، إلا أن صحيفة الاندبندنت كشفت بحسب وثيقة تتضمن مراسلات بين ابستين وصديقة بريطانية تدعى جيسيلين ماكسويل، نفى رجل الأعمال الأمريكى الراحل مشاركة ستيفن هوكينج فى حفلات جنس جماعى مع فتيات قاصرات.

وتظهر الوثائق أن إبستين كان مستعدًا للدفع لصديقة أحد الضحايا إذا ساعدت فى إثبات أن مزاعم مشاركة هوكينج فى أحد هذه الأحداث كانت كاذبة.

فى رسالة بريد إلكترونى أرسلها إبستاين إلى جيسلين ماكسويل، الشخصية الاجتماعية البريطانية المتهمة باستغلال الأطفال فى الجنس: "يمكنك إصدار مكافأة لأى من أصدقاء فيرجينيا ومعارفها وعائلتها الذين يتقدمون ويساعدون فى إثبات أن ادعاءات وجود هوكينج كاذبة".

وزار ستيفن هوكينج جزيرة إبستين الشهيرة وتظهر الصور أن الفيزيائى الراحل زار جزيرة إبستين سيئة السمعة فى عام 2006 لحضور مؤتمر يقال أن إبستين موله فى جزيرة سانت توماس المجاورة وذكرت صحيفة التلجراف أن هوكينج تم تصويره وهو يحضر حفل شواء ويقوم بجولة بالغواصة فى قاع البحر قبالة الجزيرة.

وتقضى ماكسويل، حاليًا عقوبة السجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاتجار بالجنس، وهى الشخص الوحيد الذى عوقب على الإطلاق بسبب عصابة الاتجار بالجنس وبينما تمت تسوية القضية فى عام 2017، إلا أن الأسماء ظلت سرية حتى الآن.

البروفيسور هوكينج، الذى توفى عام 2018 عن عمر يناهز 76 عامًا، هو واحد من أكثر من 170 شخصًا تم تسميتهم بعد أن أمر قاض أمريكى بإمكانية نشر الوثائق المتعلقة بإبستين.

تم إصدار الدفعة الأولى من الوثائق مساء الأربعاء وتضمنت شخصيات بارزة فى مقدمتهم الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون ودونالد ترامب ودوق يورك الأمير اندرو ووليام بيرنز مدير المخابرات الامريكية.