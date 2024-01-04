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هلال شهر رجب يولد الخميس المقبل وأول أيامه فلكيا 13 يناير

الخميس، 04 يناير 2024 03:00 ص
هلال شهر رجب يولد الخميس المقبل وأول أيامه فلكيا 13 يناير هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى، سوف يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 11/1/2024م (يوم الرؤية)، وأن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة، وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.
 
ويغرب القمر قبل غروب الشمس بـ 3 دقائق في مكة المكرمة و7 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2– 9 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 17 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الجمعة 12/1/2024 م هو المتمم لشهـر جمادى الآخرة 1445هـ، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1445هـ فلكياً يوم السبت 13/1/2024م. 






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غره رجب

أول أيام شهر رجب

موعد أول أيام شهر رجب

موعد غره رجب

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