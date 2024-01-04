هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات وسط تداولات 1.6مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والشرقية-إيسترن كومباني، والقلعة للاستثمارات المالية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 25384 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 30761 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 10804 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 5703 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 8184 نقطة، وتراجع مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 6467 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بنك البركة مصر، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لصناعة الورق-راكتا، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والعبوات الطبية.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، باع مجلس إدارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 40 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، والحديد والصلب المصرية عدد 22 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 100 ألف سهم، 737.8 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المجموعة المصرية العقارية 6.3 مليون سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ومستشفى النزهة الدولي عدد 542.1 ألف سهم، 150 ألف سهم، 2310 سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، شراء المساهم عبد الله عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب عدد 5.5 مليون سهم بسعر 1.287 جنيه بقيمة إجمالية 8 ملايين جنيه لترتفع نسب المساهم من 5.93% إلى 7.49%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على ضم سلمى خلفان سالم سحمي الهاجري، عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة.