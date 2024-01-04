نقابة البنوك: نعاهد الرئيس السيسى بمواصلة الإنتاج فى ظل الجمهورية الجديدة

كتبت آية دعبس

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، برئاسة الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جمعيتها العمومية العادية، وذلك بحضور قيادات من رؤساء النقابات العامة ونواب برلمان.

وقد ناقشت الجمعية العمومية، عددا من الموضوعات التنظيمية، وألقت النائبة سولاف درويش كلمة وجهت فيها التحية والتقدير إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية على دورهم في الدفاع عن الحقوق المشروعة للعاملين.

كما هنأت درويش الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي كانت بمثابة عرس ديمقراطي، شارك فيه الشعب المصري مجددا الثقة في الرئيس السيسي، لحفاظه على الأمن القومي للبلاد في الداخل والخارج، وكذلك توفير الحماية الاجتماعية لعمال مصر.

وجددت النائبة سولاف درويش باسم جموع العاملين والأعضاء بالنقابة العامة ولجانها الفرعية بالمحافظات، العهد بمواصلة العمل والإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي.