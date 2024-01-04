اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يناير 2024 12:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

معبر رفح يواصل فتح أبوابه أمام دخول المساعدات لغزة واستقبال مصابين وجرحى

الخميس، 04 يناير 2024 11:52 ص
معبر رفح يواصل فتح أبوابه أمام دخول المساعدات لغزة واستقبال مصابين وجرحى معبر رفح
رفح ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستمر، معبر رفح فى فتح أبوابه بين مصر وقطاع غزة أمام دخول المساعدات من الجانب المصري للجانب الفلسطيني ، واستقبال دفعات جديدة من الجرحى والمصابين وحملة الجوازات الأجنبية.

وأوضحت بيانات حركة المعبر خلال الساعات القليلة الماضية، دخول 127 شاحنة مساعدات و7 سيارات إسعاف بينها 4  سيارات إسعاف مقدمة من المملكة العربية السعودية و3 سيارات إسعاف من دولة الكويت، و 4 صهاريج غاز فى طريق مسارها لتسلم للجانب الفلسطينى.

ووصل من الجانب الفلسطيني للجانب المصري من معبر رفح، دفعة جديدة من المصابين والجرحى يجري نقلهم تباعا للعلاج في المستشفيات المصرية بشمال سيناء ومدن القناة والقاهرة والشرقية، إضافة لوصول أعداد جديدة من حملة الجنسيات الأجنبية الذين يغادرون غزة طريقهم لبلدانهم عن طريق مطار القاهرة ويكون في استقبالهم على الجانب المصري ممثلين عن سفارات بلادهم.

 

 







رفح

معبر رفح

غزة

حركة السفر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة