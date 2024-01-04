محافظ كفرالشيخ يتفقد إنشاء السوق الحضرى المطور على مساحة 3 آلاف متر

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعمال إنشاء سوق كفرالشيخ الحضري المطور للخضروات والفاكهة على مساحة حوالي 3000م2، بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفرالشيخ، مشدداً بالانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال 15يوم، ورفع كفاءة الأرصفة والشوارع المحيطة بسوق كفرالشيخ الحضري المطور الذي يتم تنفيذه تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، عدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وأعمال تجهيزات الرصف بعدد من الشوارع بالمدينة، مكلفاً بسرعة تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتحسين الخدمات ومستوى المرافق المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات والتواصل مع المواطنين ميدانياً وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وحسن معاملتهم، فضلاً عن تنظيم الحملات اليومية للرقابة على المخابز والأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة لاحتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم موجهاً بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للخطة والجداول الزمنية الموضوعة.