محافظ كفرالشيخ يتفقد معرض السلع الأساسية المخفضة بنسب تخفيض يصل لـ25%

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، معرض السلع الأساسية المخفضة بشارع الجيش أمام بوابة جامعة كفرالشيخ، بالمنطقة اللوجستية، للعمل يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى 8 مساءً، في إطار التشغيل التجريبى للمعرض ضمن تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بقرار رئيس الوزراء لما له مردود إيجابي على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، مما يؤكد وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التى تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطرى، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التي تقدمها معارض " معاً ضد الغلاء "، والتى تم افتتاحها بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أى ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 ل 25 % وهى سلع " السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة الى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض .

وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، لشن حملات رقابية والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتاً أن ظاهرة ارتفاع الأسعار هي ظاهرة يعاني منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معاً لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

جدير بالذكر: أن محافظة كفرالشيخ، قامت بإفتتاح عدد من منافذ " معاً ضد الغلاء " بمدن المحافظة، وتنفيذاَ لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة إنضمت عدد من السلاسل والمنشآت التجارية الكبرى للمبادرة بكفرالشيخ منها ( خير زمان _ مصر والسودان _ أسواق دياب _ ماركت الرفاعي _ أسواق العائلة_ زهران _ أسواق المزرعة _ أسواق عماد الدين _ ألبان مندور).



محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض السلع الغذائية



متابعة أسعار السلع بمعرض كفر الشيخ