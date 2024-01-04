محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد

القليوبية إبراهيم سالم

تقدم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بخالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد ، متمنيا لهم كل الخير والسعادة، مؤكدا أن روح الاستقرار والمحبة تعم مصر وستظل مصر دائما رمزاً للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها الذين هم دائماً صفاً واحدا.

وفى سياق متصل، أعلن المحافظ، عن تشكيل غرفة عمليات يتم ربطها مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمتابعة أعمال التامين واستعدادات جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، وقرر رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع أنحاء المحافظة وكذلك استنفار جميع القيادات الأمنية وقوات الأمن المكلفة بأعمال التأمين.

وأكد خلال متابعته لرؤساء المدن والأحياء، ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكافة المنشآت، وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام القادمة.

وفي مجال الصحة، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتواجد أطقم الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة، مشددا على ضرورة انتشار سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة في محيط الكنائس والحدائق العامة وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.

وفى هذا السياق قامت مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد القصوى لتلقى أية شكاوى على مدار24 ساعة بغرف طوارئ المديرية للعمل على التحقق منها وحلها في حينه، والقيام بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة والخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإيقاف جميع الإجازات والراحات لجميع الأطباء العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم في أيام الاحتفالات.

وشدد المحافظ، على استمرار الحملات التفتيشية على محلات ومنافذ عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم على مدار 24 ساعة يومياً بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين ومديرية التموين لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وضبط أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.