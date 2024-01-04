القمص اسطفانوس سليمان يعلن ترتيبات قداس عيد الميلاد المجيد ببنى سويف

واضاف فى بيان له: وسوف يستقبل الانبا غبريال يستقبل المهنئين من قيادات المحافظة وعلي رأسهم المحافظ ومرافقوه من كبار المسؤولين خلال القداس الالهي الساعة العاشرة مساء، لافتا إلى أنه سوف يستقبل المهنئين صباح يوم العيد يوم الأحد إعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الواحده ظهرا بقاعة استقبالات المطرانية.

وأشاد القمص اسطفانوس سليمان بجهود رجال الأمن الكبيره في تأمين الإحتفال بعيد راس السنة الميلادية موجهاً لهم كل الشكر والتقدير والامتنان على ذلك، داعيين الله أن يحفظ بلادنا الغالية مصر من كل سوء .