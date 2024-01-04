القمص اسطفانوس سليمان يعلن ترتيبات قداس عيد الميلاد المجيد ببنى سويف

قال القمص اسطفانوس سليمان سكرتير الانبا غبريال أسقف بني سويف، أن الانبا غبريال أسقف بني سويف سوف يترأس صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء المطرانية بمدينة بني سويف مساء السبت المقبل الموافق 6 يناير، وينتهي القداس الإلهي في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 7 يناير.
واضاف فى بيان له: وسوف يستقبل الانبا غبريال يستقبل المهنئين من قيادات المحافظة وعلي رأسهم المحافظ ومرافقوه من كبار المسؤولين خلال القداس الالهي الساعة العاشرة مساء، لافتا إلى أنه سوف يستقبل المهنئين صباح يوم العيد يوم الأحد إعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الواحده ظهرا بقاعة استقبالات المطرانية.
وأشاد القمص اسطفانوس سليمان بجهود رجال الأمن الكبيره في تأمين الإحتفال بعيد راس السنة الميلادية موجهاً لهم كل الشكر والتقدير والامتنان على ذلك، داعيين الله أن يحفظ بلادنا الغالية مصر من كل سوء .
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