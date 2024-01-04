كيف تساعد حمامات الثلج فى تخفيف الألم بعد التمرين وهل لها أضرار؟

كتبت أمل علام

يلجأ البعض وخاصة المشاهير إلى غمر أنفسهم في حمام جليدي، كنوع من التمارين، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

الدافع وراء هذا الاهتمام هو فكرة أن حمامات الثلج يمكن أن تساعد في تقليل الألم، خاصة بعد التمرين، ولكن على الرغم من شعبيتها المتزايدة، لا يمكن لأي قدر من الوقت في حمام جليدي أن يشفي الجسم وحده، كما تقول روي لي، الأستاذ المساعد ومدير برنامج العلوم الرياضية في جامعة نورث إيسترن بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة: هذه الانخفاضات الباردة يمكن أن تكون مفيدة في تخفيف الالتهاب، خاصة بعد التمرين، على الرغم من أنه يجب على المستخدمين توخي الحذر".

وأضافت: إنه "لا تزال هناك أبحاث جارية لدراسة حمامات الثلج، لكنها في الحقيقة لا ينبغي أن تحل محل طرق التعافي الفعالة الأخرى."

وأوضحت، أنه يجب الجمع بين حمامات الثلج والحصول على قسط كافٍ من النوم والتغذية السليمة والتمدد بعد التمرين للمساعدة في التعافي، مضيفة، إن (الحمام الجليدي) لن يساعدك على حل جميع المشاكل، هناك أيضًا حدود للمدة التي يجب على الأشخاص البقاء فيها، وحتى لو كان بعض الأشخاص قادرين على تحمل البقاء في الماء البارد لفترات طويلة، توصي لي بقضاء ما لا يزيد عن 10 إلى 15 دقيقة في حمام جليدي.

وأوضحت لي، أنه عندما يتعرض الجسم لدرجات حرارة باردة، يحدث رد فعل فسيولوجي، تنقبض الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى الجلد ويعيد توجيهه إلى الأعضاء الحيوية للحفاظ على استمرار الجسم، يعمل نظام القلب والأوعية الدموية بشكل مفرط في محاولة لتسخين نفسه، مما يؤدي إلى الارتعاش، تظهر بعض الأبحاث أنه بعد الخروج من حمام جليدي، يزداد تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يؤدي إلى تعافي العضلات بشكل أفضل، ويفرز الجسم أيضًا هرمونات التوتر، التي تزيد من معدل ضربات القلب ومستويات التنفس.

وأوضحت لي، إنه "سيشكل ذلك تحديًا لنظام القلب والأوعية الدموية"، "يمكنك التكيف مع مرور الوقت، ولكن قد يكون الأمر خطيرًا بالنسبة لبعض الأشخاص، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من اضطرابات القلب والأوعية الدموية واضطرابات الرئة، مما يعني أن معدل ضربات القلب ومستويات التنفس لديهم لن تستجيب بشكل صحيح للإجهاد البارد."

وتقول: "اعتمادًا على الفرد، قد يعانى من تسارع ضربات القلب أكثر من اللازم أو قد يعانى من بطء شديد في ( تدفق الدم )، " "لن يكون ذلك مفيدًا لهؤلاء الأفراد، بل يمكن أن يشكل خطرًا، إذا أراد شخص يعاني من هذه الظروف تجربة حمام جليدي، توصي لي بالبدء ببطء مع الغطس لمدة خمس دقائق في درجة حرارة أعلى.

أكدت لي، أن حمامات الثلج مفيدة للغاية كشكل من أشكال التعافي بعد التمرين، يمكن أن يساعد الغطس في استهداف مناطق العضلات المتضررة ومنع ظهور ألم العضلات المتأخر الذي يحدث عادةً خلال 24 ساعة بعد التمرين، مؤكدة، إنه "سيتم تقييد تلك المؤشرات الحيوية الالتهابية من خلال انقباض الأوعية الدموية"، "ترتبط الفوائد بشكل أساسي بالعملية المضادة للالتهابات."