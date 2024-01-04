كم من الوقت تظل الأنفلونزا معدية وكيف تحمى المحيطين؟

كتبت أمل علام

الأنفلونزا هي مرض تنفسي معدي تسببه فيروسات الأنفلونزا التي تصيب الأنف والحنجرة والرئتين، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، هناك نوعان رئيسيان من فيروسات الأنفلونزا - النوعان A و B – وعادةً ما ينتشران خلال موسم الأنفلونزا كل عام، ولكن إلى متى تظل الأنفلونزا معدية؟ وما المدة التي يجب أن تبقى فيها في المنزل بالضبط عندما تصاب بالأنفلونزا؟

وفقا لما ذكره موقع Prevention ، إنه في العام الماضي، ارتفعت معدلات الإصابة بالأنفلونزا في نوفمبر مقارنة بالنقطة الساخنة المعتادة في وقت لاحق من يناير إلى فبراير، حسبما قال ديفيد دودي، دكتوراه في الطب، وخبير الأمراض المعدية وأستاذ علم الأوبئة، بمدرسة بلومبرج للصحة العامة في جون هوبيكنز، إنه من المهم فهم المدة التي تظل فيها الأنفلونزا معدية..

أعراض الانفلونزا..

يمكن أن تسبب الأنفلونزا الأعراض التالية، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض :

الحمى أو الشعور بالحمى / قشعريرة، السعال، إلتهاب الحلق، سيلان أو انسداد الأنف، آلام في العضلات أوالجسم، الصداع، التعب، القيء والإسهال (وهذا أكثر شيوعًا عند الأطفال منه عند البالغين)

كم من الوقت تكون الانفلونزا معدية؟

يقول مركز السيطرة على الأمراض إن الأشخاص المصابين بالأنفلونزا يكونون أكثر نقلاً للعدوى خلال الأيام الثلاثة إلى الأربعة التالية لظهور الأعراض، يمكن أن يصيب معظم الأشخاص أشخاصًا آخرين قبل يوم واحد من ظهور الأعراض عليهم، وما يصل إلى خمسة إلى سبعة أيام بعد ظهورعلامات الفيروس، قد يتمكن الأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة من نقل الفيروس لأكثر من سبعة أيام.

أكد توماس روسو، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة بوفالو في نيويورك، أنه يجب تناول الأدوية تناول الادوية التي تخفف من الأعراض والتطعيم ضد الأنفلونزا ، يجب أن تقلل أيضًا من مقدار الوقت الذي تكون فيه مريضًا ومعديًا، مؤكدا، إن الأشخاص قد يكونوا معديين لمدة تصل إلى 7 أيام.

يقول ديفيد سينيمو، أستاذ مساعد في الطب والأمراض المعدية في كلية روتجرز نيوجيرسي الطبية: بشكل عام، "يكون الناس أكثر نقلًا للعدوى بعد يوم إلى أربعة أيام من إصابتهم بالمرض.

كيف تنتشر الانفلونزا؟

يُعتقد أن الأنفلونزا تنتشر بشكل أساسي عن طريق الرذاذ الذي يتشكل عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث، يوضح مركز السيطرة على الأمراض أن هذه القطرات يمكن أن تهبط في أفواه أو أنوف الأشخاص القريبين أو ربما يتم استنشاقها إلى رئتيهم ، وفي حالات أقل شيوعًا، يمكن أن يصاب الشخص بالأنفلونزا عن طريق لمس سطح أو جسم يحتوي على فيروس الأنفلونزا ثم لمس فمه أو أنفه أو عينيه.

كيفية الوقاية من انتشار الانفلونزا..

إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا وكنت قادرًا على العزل، يوصي الدكتور أدالجا بفعل ذلك، هذا يعني أنه يجب عليك محاولة النوم بعيدًا عن أفراد أسرتك الآخرين واستخدام حمام مختلف، مؤكدا، إنه يجب عليك البقاء في عزلة حتى تتخلص من الحمى لمدة 24 ساعة، وإذا كنت بحاجة إلى التواجد حول الآخرين، فاحرص على ارتداء قناع عالي الجودة لتقليل خطر نقل العدوى إليهم.

وأضاف، إن نفس اتباع نفس إجراءات الوقاية مع فيروس كورونا يجب أن تتبعها عند اصابتك بالأنفلونزا، إذا مر سبعة أيام منذ تشخيص إصابتك وكنت بالخارج، يوصي الدكتور روسو بارتداء قناع للمساعدة في تقليل خطر نشر الفيروس للآخرين، مضيفا، "وخاصة إذا كنت تتفاعل مع الأشخاص الضعفاء، مثل كبار السن، أو الصغار جدًا، أو الحوامل، موضحا، إنه يجب أن يراعي المضرى الناس الآخرين وأن يفعلوا ما في وسعهم لتقليل خطر انتشار الأنفلونزا إلى الآخرين إذا أصيبوا بالعدوى، فلا تزال الأنفلونزا فيروسًا قاتلًا.