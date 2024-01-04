فحص 840 شخصا وتقديم نصائح إرشادية خلال قوافل جامعة المنوفية المتكاملة

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، أن قوافل الجامعة بجميع تخصصاتها تهدف إلى تقديم الدعم بكافة أنواعه للمجتع والمناطق الأكثر احتياجا، وعلي رأسها الرعاية الصحية والندوات الإرشادية والتوعوية والتربوية والتدريبية ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن إطلاق الجامعة للقوافل التنموية يعد جزءا من دورها في خدمة المجتمع والنهوض بالخدمات المقدمة له .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف علي نحو 840 مريضا، منهم 161 أطفال، 74 أنف واذن، 230 رمد، 55 صدر،. 83 باطنة، 92 عظام، 49 صحة عامة ، 67 تحليل فيروس بي،كما تم صرف العلاج مجاناً لجميع المرضى.

كما قدمت القافلة الزراعية التوصيات الفنية لزراعة القمح خلال شهر ديسمبر، والإجراءات التى تعمل على زيادة إنتاجه وتعويض التأخير، مع التوجيه بأهمية ترشيد استهلاك المياه واستخدام نظم الري الحديث و الري السطحي المطور، هذا وأوصت القافلة بسرعة الانتهاء من زراعة محصول القمح خلال هذه الفترة والالتزام بالسياسة الصنفية للمحافظة والزراعة على مصاطب لترشيد استخدام مياه الرى والمبيدات وتقليل التكاليف والحشائش النامية مع زيادة انتاجية المحصول.

كما تناولت القافلة التربوية التي عقدت تحت عنوان "التنمر المدرسي المفهوم ،المظاهر، الأسباب وطرق المواجهة"والتعريف بظاهرة التنمر المدرسي من حيث أشكالها وأسبابها وتداعياتها وطرق مواجهتها ، وكذلك ابراز أهمية دور المدرسة التربوي في الحد من هذه الظاهرة لدى طلاب المدارس من خلال خلق بيئة تعليمية مناسبة تضمن علاقات تفاعل إيجابية وتقدير واحترام القيم والسلوك الايحابي الفردي والجمعي وتعزيز الشعور بأهمية الآخر في دفع السلوك للنجاح والتميز، وكذلك تفعيل الأنشطة المدرسية في توجيه الطاقات الطلابية وإشباع الميول والرغبات وتحقيق التميز على كل مساراته من خلال إدارة المدرسة والمعلمين ورواد الخدمة الاجتماعية والإشاد النفسي.

جاءت فاعليات القوافل تحت إشراف الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب، والدكتور هاني شريم عميد معهد الكبد القومي، والدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعةوالدكتورة ناهد غنيم عميد كلية التربية، والدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية الطب، والدكتور فريد وجدي وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية والمشرف العام على القوافل، والدكتور إبراهيم درويش وكيل كلية الزراعة، والدكتور محمود فوزي وكيل كلية التربية، وحمدي عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وحسام ابوالنجا مدير إدارة القوافل بالجامعة.