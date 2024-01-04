فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية للطالب الموهوب بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز وكيل التعليم ب الوادى الجديد ، عن انطلاق مسابقة الأم المثالية للطالب الموهوب بهدف تشجيع الأسرة على الاهتمام بموهبة الطالب وتوطيد أواصر التواصل بين الأسرة والمدرسة ودور الموهبة فى بناء شخصية الطالب وتشجيعه على التفوق العلمى .

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى شروط المسابقة أن يكون الموهوب اشترك في المسابقات و المناسبات المختلفة الخاصة بإدارة الموهوبين وأن يقدم الموهوب عمل باسمه ، معبرا فيه عن موهبته و ملف تراكمي يحتوي علي ( البيانات الاساسية - صورة شخصية – صورة شهادة الميلاد – صور من شهادات التقدير و الدورات و البرامج التي حصل عليها – ألبوم صور من اعمال الموهوب اليدوية- تسجيل فيديو لأعمال الموهوب في الغناء و الشعر و العزف.

كما تضمنت الشروط أن يسجل الموهوب فيديو لمدة دقيقتين يوضح فيها بياناته ونوع موهبته وموقف يوضح مساعدة والدته له علي تنمية موهبته وأن تسجل الأم فيديو لمدة دقيقتين توضح فيه مدي اهتمامها بموهبة الابن/الابنه ويتم تقديم المطلوب إلكترونيا وورقيا ولن يلتفت لأي ملف غير مستوفى الشروط السابقة ولا يتم استرجاع أى ملف من الملفات الخاصة بالمسابقة .

وأكد مدير التعليم بالمحافظة أن المسابقة متاحة لجميع المراحل (ابتدائي – إعدادي – ثانوي - تربية خاصة " فكري . سمعي . دمج " ) ويتم التقييم من خلال اللجان المشكلة بكل إدارة تعليمية واختيار الام المثالية للموهوب الفائزة بالمركز الاول علي مستوي الادارة لكل مرحلة تعليمية ومن ثم ارسال النتائج لإدارة الموهوبين و التعلم الذكي بقطاع تعليم المحافظة للجنة التقييم النهائى لإعلان الفائزين

وأشار مدير التعليم بالمحافظة إلى أنه يتم يمنح الفائز بالمركز الاول من كل مرحلة درع وكيل الوزارة و شهادة تقدير وميدالية حسب المركز وجائزة عينية ومن المركز الثاني الي الخامس شهادات تقدير وميداليات وجائزة عينية.