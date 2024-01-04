صرف 42% من مقررات تموين شهر يناير لأصحاب البطاقات حتى الآن

كتب مدحت وهبة

تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 42% من مقررات التموين عن شهر يناير الجاري حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وكانت وزيرة التموين والتجارة الداخلية قد استعرضت تقريرا عن مظلة الحماية الاجتماعية في توفير الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا لعدد 72 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد، كما يتم توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد (63) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنيه خلال عام 2023، بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتى تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).