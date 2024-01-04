صحفية فلسطينية: جنوب غزة أصبح يأوى 90 % من سكان قطاع غزة

كتب أحمد عرفة

أكدت الصحفية الفلسطينية روان الصورانى، أن هناك مضاعفة للكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الصحفية الفلسطينية في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، إن هناك حالة كبيرة من التدافع من شمال ووسط القطاع نحو الجنوب الذي بات يأوى 90 % من سكان قطاع غزة.

وتابعت روان الصورانى:"هناك حالة من حشر للمواطنين وهو مخطط لدفعهم طواعية أو إجبارا في ظل الظروف الصعبة نحو مصر أو دفعهم إلى التفكر نحو الهجرة فيما بعد، وذلك بعد تحول وشارع غزة إلى شوارع بها رائحة الموت ومأتم وشوارع ملبئة بالمرضى والجائعين ".

وقالت الصحفية الفلسطينية، إن هناك حالة من الجوع الجماعى وإبادة جماعية وموت جماعى مشهد لم يشهده العالم الحديث إلا في غزة، والخيام ن أصحبت حلما صعب المنال في غزة الآن.