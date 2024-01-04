الهلال الأحمر المصرى: المخيم المصرى بخان يونس يتسع لـ7000 شخص كمرحلة أولى

كتب محمد عبد المجيد

قال المهندس محمد حسن مسئول الاستجابة عن العمليات داخل قطاع غزة من الهلال الأحمر المصرى، أن الهلال الأحمر المصرى منذ أن بدأ فى الاستجابة فى بداية الاعتداء على قطاع غزة وهو يقدم الخدمات عن طريق إيصال المساعدات وتجهيزها واستقبالها وإدخالها إلى قطاع غزة، لكن مع تطور الأحداث والاستمرار فى الحرب بدأ ينتج نزوح شديد داخل القطاع من المناطق الشمالية إلى الجنوبية، وكان لابد للهلال الأحمر المصرى أن يطور من عملياته لتشمل العمليات داخل القطاع بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطينى، وبدعم وتوجيه من الدولة المصرية.

وأضاف مسئول الاستجابة عن العمليات داخل قطاع غزة من الهلال الأحمر المصرى، خلال لقائه مع قناة القاهرة الإخبارية، أنه بدأ العمل فى إنشاء أول مخيم داخل قطاع غزة يتسع لـ 7 آلاف شخص كمرحلة أولى، وسيتم تقديم كل التجهيزات من الهلال الأحمر المصرى ومن الدولة المصرية، وسيقوم الهلال الأحمر المصرى بتقديم كل الخدمات اليومية الحياتية والإغاثية المطلوبة من طعام وغذاء للمقيمين بالمخيم وحتى انتهاء الأزمة.

كان مراسل القاهرة الإخبارية قد أفاد، قبل قليل، أن مصر تقيم معسكر إغاثة على مساحة 100 فدان فى خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن معسكر الإغاثة يشمل إقامة 1050 خيمة بإعاشة كاملة.

وأكد مصدر مصري للقاهرة الإخبارية أن المنهج المصرى كان ومازال هو التصدي لمشروع تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم.