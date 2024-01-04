وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة في ظروف قاهرة وغير إنسانية مع التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع.

ووصف القدرة سلوك الاحتلال الإسرائيلي بالإجرامي وقال إنه يشكل تهديدًا وخطرًا على مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة في المنطقة الوسطى، مشيرا إلى أن الاحتلال يضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الاحمر بخان يونس في دائرة الاستهداف والخطر المتكرر.

وطالب القدرة المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لحماية المستشفيات في جنوب قطاع غزة وتأمين وصول الجرحى والمرضى إليها وضمان عدم تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي فيها.