شاهد.. تطوير الطريق الدائرى أهم محور مرورى فى الإسماعيلية

أجرى تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من على الطريق الدائرى ب محافظة الإسماعيلية والذى يعد اهم طريق فى محافظة الإسماعيلية حيث شهد الطريق الدائرى أكبر عملية تطوير منذ عشرات السنين وذلك لاستيعاب إعداد كبيرة من السيارات كما شمل التطوير إقامة العديد من الميادين على طول الطريق.

وقال المهندس أحمد الشيمي وكيل وزارة الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية أثناء البث المباشر أن الطريق الدائرى بمحافظة الإسماعيلية هو أهم طريق على مستوى المحافظة حيث يقع على هذا الطريق جامعة قناة السويس والمستشفيات الجامعية ومجمع الاسماعيلية الطبي والعديد من الجهات المهمة كما يعتبر الطريق الدائرى بالإسماعيلية هو المدخل والمخرج للمحافظة.

وأشار الشيمى أن الطريق الدائرى يخدم العابرين من غرب قناة السويس إلى شرقها عن طريق أنفاق الإسماعيلية وكوبرى الشهيد أحمد منسى ومعدية نمرة 6.

وأكد المهندس أحمد الشيمي وكيل وزارة الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية أن الطريق الدائرى لم يشهد أى عمليات تطوير منذ عشرات السنين .

وأضاف الشيمى أن تعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة تطوير الطرق والميادين .

وأكد الشيمى أن الإسماعيلية شهدت أكبر عملية تطوير فى مجال رصف الطرق وتطوير الميادين والمحاور فى عهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأشار الشيمى أن أعمال تطوير الطريق الدائرى شملت توسيع حارات الطريق وتطوير المسطحات الخضراء ونقل خدمات التحتية من كهرباء وغاز ومياه حتى لايتم الحفر فى الطريق مرة أخرى.