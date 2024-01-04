طقس الإسماعيلية.. الشمس ساطعة والأجواء دافئة نهارًا "فيديو وصور"

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم، طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية في الساعات الأولي من صباح اليوم علي طريق "الإسماعيلية -القاهرة"، وتسجل درجات الحرارة في المحافظة اليوم، الصغرى 13 درجة والعظمى 22 درجة مئوية، وتشهد فترة النهار طقس شتوي معتدل، ويزداد الشعور بالبرودة على مختلف المناطق خلال فترة المساء والساعات الأولي من صباح اليوم.

ويسود اليوم طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث "40% تقريبًا" على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، وبورسعيد الصغرى 12 والعظمى 21، والإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 22، والسويس الصغرى 12 والعظمى 22، والعريش الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية قد كلف مديري القطاعات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية، ومراجعتها للتأكد من فاعليتها، موجهًا باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أيَّة مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات لسرعة التعامل مع أي بلاغ.

كما وجَّه بشارة بضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة والتي تنشر كافة التوقعات الجوية حرصًا على سلامة المواطنين وكذلك بوسائل الإعلام المحلية، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال حدوث أمطار، مناشدًا المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس بشكل يومي لاتخاذ ما يلزم من استعدادات.