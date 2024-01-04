سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد 16 عام زواج.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء شلبى

"زوجي سافر برفقة زوجته الجديدة ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة منذ ما يزيد عن العامين" بتلك الكلمات وقفت زوجة بمحكمة الأسرة بالجيزة تطالب بالطلاق للضرر، وتتهم زوجها بإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي تزوج علي دون علمي لأعلم بالصدفة قيامه بالاستعداد للسفر وبيعه الشقة التي أقيم بها بالعفش، بخلاف استيلائه علي المصوغات الذهبية قبلها بشهور بحجة حدوث أزمة له بعمله لأعلم أنه قدمها لزوجته الجديدة، وعندما طالبته بتطليقي رد علي بأن أنتظر رجوعه من السفر".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر حياتي بعد 16 عاما من الزواج وباع عشرتي، وتركني معلقة، بخلاف ملاحقة عائلته لي لإجباري للتنازل عن الحضانة لشقيقه زوجي، وعندما رفضت شهروا بسمعتي، وقاموا بالتعدي علي بالضرب والتسبب لي بإصابات خطيرة، عقابا لي على الشكوي وطلب حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وأكدت الزوجة التي لاحقت زوجها بدعوي طلاق للضرر: "حررت بلاغ ضد والدة زوجي، فقرر زوجي ملاحقتي رغم سفره خارج مصر بدعوي قضائية بعد أن حرر توكيل لشقيقه، وحاول سرقة حقوقي، ومنذ تلك اللحظة وزواجي منه انتهي بشكل غير رسمي ولكنه رفض تطليقي".

وتابعت: "شن زوجي حرب ضدي من البلاغات حتي ينتقم مني بسبب والدته، ورفض عقد جلسة صلح والانفصال وديا وابتزني، وعندما اعترض تعرض لحملة تشهير".

ويذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.