سيدة تلاحق زوجها بتعويض 200 ألف جنيه بعد شهور من الزواج..تفاصيل

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوي تطليق للضرر، ودعوي تعويض، ضد زوجها، بعد 6 شهور من زواجهما، أمام محكمة الأسرة ودائرة التعويضات بأكتوبر، ادعت تعرضها للملاحقة على يد زوجها وتعديه عليها بالضرب، والتسبب لها بإصابات خطيرة، لتؤكد:" تخيلي أن تصابي بالمرض فيتنمر عليكي أهل زوجك، وعندما ترفضي الإهانة الموجهه لكي تعاقبي بالضرب علي يد زوجك".

وتابعت الزوجة في طلبها للحصول على تعويض مالي بـ 200 ألف جنيه:" أصبت بكسر ونزيف وخرجت من بيته فجراً بعد أن طردني وأنا غارقة في دمائي، ورفضت عائلته مساعدتي رغم أني أقيم معهم بنفس العقار، وحررت بلاغ ضده لإثبات ما لحق بي من إصابات على يديه، ومحاولته سرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، و تخليه عني وإصراره على الوقوف مع عائلته ضدي رغم إهانتهم لي".

وأكدت:"عندما طالبته بالطلاق رفض، وتركني معلقة ولاحقني بدعوي لإلزامي للعودة له ببيت الطاعة، وقدمت مستندات تفيد تعديه علي بالضرب، ورفضه الكف عن إيذائي وملاحقتي بالتهديد، ومساومتي على دفع مبالغ مالية أو إبرائه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن فسخ عقد الزواج يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه، أما لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

ومن أهم شروط صحة العقد أن يكون طرفى العقد مسئول عن تصرفاته أى لا يعانى عيب عقلي، أن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين، عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد، وإذا وقع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين، وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد، وإصابة أحد الطرفين بمرض تستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية، ويبدأ الحق القانونى لطلب الفسخ من تاريخ علمه حتى ثلاث سنوات من اكتشاف التدليس.