رصف وإنارة بكشافات موفرة مدينة ديرب نجم وكفر الوحيدين بالشرقية

وتركيب وحدة الإنذار المبكر لرئاسة المركز بمدينة ديرب نجم بتكلفة 50000 جنيه، حيث تم شراء كشافات ومهمات انارة لرئاسة المركز بنسبه تنفيذ 76% وبتكلفة 2500000 جنيه وتجميل مداخل المدينة وشارع 23 يوليو بمدينة ديرب نجم بنسبه تنفيذ 39% وبتكلفة 1500000 جنيه.

رصف شوارع حي وسط ديرب البلد، باجمالي طول 2000متر بعرض 6/7م بنسبه تنفيذ 41%.

وبتكلفة 2830000 جنيه ورصف شوارع حي منطقة شرقي ديرب البلد بداية من طريق المدخل حتي السكن باجمالي طول 1500متر بعرض 6.5/7م بنسبه تنفيذ 41% وبتكلفة 2700000 جنيه ورصف شوارع حي القوصلة البحرية،باجمالي طول 2500متر بعرض 6.5/7م بنسبه تنفيذ 33% وبتكلفة 4875000 ورصف شوارع حي المعهد الديني باجمالي طول 2000متر بعرض 6.5/7م بنسبه تنفيذ 33% وبتكلفة 4350000 جنيه ورصف شوارع حي مبارك باجمالي طول 3000متر بعرض 6.5/7م بنسبه تنفيذ 38% وبتكلفة 4963000 جنيه ورصف شوارع حي الارشاد الزراعي باجمالي طول 1200متر بعرض 6.5/7 بنسبه تنفيذ 38% وبتكلفة 2937000 جنيه.

وتركيب بلاط إنترلوك حي وسط المدينة بإجمالي طول 1200متر بعرض 5.5م بنسبة تنفيذ 34% وبتكلفة 1750000 جنيه وتركيب بلاط إنتر لوك حي وسط ديرب البلد بإجمالي طول 1300متر بعرض 5.5م بنسبة تنفيذ 32% وبتكلفة 1850000 جنيه.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتحرير 130 محضر إشغالات بواقع 1500 حملة إزالة الإشغالات وإزالة 64 حاله تعدي علي أملاك الدولة (49 حالة تعدي علي ارض زراعية املاك دولة - 12 حالة تعدي صرف وري – 3 حالة مباني املاك دولة) وإجمالي حالات الإزالة (زراعي) 47 حالة في المهد تعدي علي أرض زراعية كما تم رفع 1000طن تقريبا قمامة ومخلفات و200 طن ردم مخلفات مبانى.

رصف الشوارع الداخلية بـ "كفر الوحيدين" بالشرقية بنسبة تنفيذ 70%

قال المحاسب على الصناديلى وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينه الزقازيق، إنه جاري أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة كفر أبو حسين ضمن أعمال خطة رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وأوضح أنه بلغت نسبة التنفيذ 70% من الأعمال، حيث جارى رفع غرف الصرف الصحي وعمل بلاعات صرف الأمطار طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة ومتابعة جهاز الإشراف المهندسة منى سلامة مدير المشروعات برئاسة مركز ومدينه الزقازيق.

يأتى ذلك تنفيذا لخطة التطوير التنموية التي تنفذها المحافظة، بمدن و مراكز المحافظة، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول الي بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تشمل خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء .

الشرقية، مشروعات خدمية بالشرقية، الإنترلوك، كفر أبو حسين.