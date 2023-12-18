تركيب 30 عمود إنارة بطرق صافور والبنا فى ديرب نجم بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال أحمد ضاحي، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم ب محافظة الشرقية ، إنه تم الإنتهاء من تركيب 30 عمود إنارة مزود بالكشافات الموفرة للكهرباء بطرق صافور والبنا.

وأوضح رئيس المدينة، أنه تم تركيب 16 عامودا على الطريق الرابط بين عزبة البنا الكبيرة وعزبة ابو عافية

وكذلك تركيب 14 عامود على الطريق الرابط بين صافور والمناصافور وطحا المرج، لافتا انه نم تركيب الأعمدة بالتنسيق مع قيادات المجتمع المدني لخدمة أهالي القرى والعزب والتوابع .

وأضاف أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية، بسرعة الانتهاء من تركيب الأعمدة وشد الأسلاك وتركيب العوازل والكشافات وتوصيل التيار الكهربائي لانارة الطريق لأهالي العزب والقرى، مشيرا إلى أنه تم متابعة أعمال الكهرباء وصيانة الكشافات والأعمدة الكهربائية بالطرق الرئيسية، حيث تم تغيير بعض الأسلاك المتهالكة وتركيب عدد من كشافات الانارة والخلايا الكهروضوئية وبعض لمبات الليد الموفرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المدن و المراكز، بالإنتهاء من صيانة أعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنباً لحدوث حوادث الصعق بالكهرباء خلال فصل الشتاء حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.