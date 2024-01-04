داعش تعلن مسئوليتها عن انفجارات إيران

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أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عن تفجيرى مدينة كرمان الإيرانية، بالقرب من مقبرة قاسم سليمانى القائد فى الحرس الثورى الإيرانى، وذلك حسب وكالة رويترز.

وتبنى التنظيم الإرهابى الانفجارين اللذين وقعا أمس الأربعاء، تزامنًا مع إحياء الذكرى الرابعة لوفاة قاسم سليمانى، إثر استهدافه بالقرب من مطار بغداد فى العراق عام 2020، وأسفرا عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة آخرين.

فيما نقلت وكالة إرنا الإيرانية عن مصدر رفيع المستوى، أن أحد التفجيرات في مقبرة كرمان بإيران كان عملًا انتحاريًا، مرجحًا أن يكون الانفجار الآخر أيضًا قد نفذ بنفس الطريقة.

وأوضحت أن الانتحارى الأول كان رجلًا تمزق إلى أشلاء نتيجة الانفجار ويجرى التحقيق في هويته.

وأشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إلى أن إيران تعد دولة مخترقة أمنيًا من الداخل ومن الخارج على السواء، مضيفتًا أن هناك عناصر داخلية داخل البلاد، تريد إيذاء قادتها، وهذه الانفجارات هي تذكير بأن إيران دولة مخترقة، وأن قادتها يدفعون ثمن أفعالهم فى جميع أنحاء الشرق الأوسط وفى البلاد نفسها.