خدمات تهمك.. تعرف على طلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد محافظة سوهاج مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول الى رفـــع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين ، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وأقل وقت ممكن ، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات ، وتحقيق الشفافية فى التعامل بالإضافة الى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل مــن عوامل الفساد.

اليوم السابع يقدم للقارئ المستندات المطلوبة لإجراء طلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى من المراكز التكنولوجية بسوهاج.

المستندات والأوراق المطلوبة :

1 - صورة مستند إثبات الشخصية ( مع الاطلاع على الأصل )

2 - أصل الرخصة المطلوب تجديدها .

3 - صورة عقد الإيجار / التمليك ( مع الاطلاع على الأصل )

4- توكيل رسمى فى حالة الوكالة .

4 - الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التى تتعامل فى الأغذية والمشروبات .

إيصال سداد الرسوم.