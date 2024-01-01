62 مشروع طرق وكبارى بسوهاج خلال 2023 بتكلفة 2 مليار و264 مليون جنيه

سوهاج عمرو خلف

كشف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عن أن إجمالى تكلفة مشروعات الطرق والكبارى بسوهاج خلال عام 2023م، بلغت 2 مليار و264 مليون و600 ألف جنيه، وذلك فى إطار خطة الدولة لإنشاء شبكة طرق قومية تكون بمثابة النواة لدولة عصرية حديثة، ومفتاح لتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات.

وأوضح محافظ سوهاج أن المشروعات التى أشرفت على إنشائها الهيئة العامة للطرق والكبارى بلغت 14 مشروعا بتكلفة 2 مليار و24 مليون جنيها، منها " إنشاء عدد من المحاور والكبارى، وازدواج الطرق التى تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية، لافتا إلى أبرز المشروعات التى قامت بها الهيئة فى محافظة سوهاج، وهى مشروع إنشاء محور طما على النيل " المرحلة الثانية "، بتكلفة 243 مليون و130 ألف جنيه، وتم نهو الأعمال به، ومشروع استكمال ازدواج طريق أسيوط/سوهاج/ البحر الأحمر، بطول 115 كم، بتكلفة 732 مليون و908 ألف جنيه، تم نهو الأعمال وجارى الافتتاح.

و مشروع تطوير واستكمال رفع كفاءة الطريق القائم الصعيد/البحر الأحمر من الكيلو 40 وحتى الكيلو 70، من الكيلو 80 وحتى الكيلو 90، بإجمالى أطوال 20.6 كم، وبتكلفة إجمالية 134 مليون و150 ألف جنيه، وتم نهو الأعمال به، وجارى الافتتاح.

وكذالك مشروعات استكمال أعمال الأتربة والاساس للقطاع الثانى بطريق سوهاج البحر الأحمر، بطول 10 كيلومتر، وبتكلفة 36 مليون و400 ألف جنيه، وتم نهو الأعمال بها، وجارى الافتتاح، ومشروع إنشاء طريق البلينا الصحراوى الغربى، بطول 26 كيلو متر، بتكلفة 211 مليون و447 ألف جنيه، وتم نهو الأعمال به، ومشروع رفع كفاءة طريق أبراج الضغط من الأغانة حتى مطار سوهاج " القطاع الأول "، بطول 4 كيلومتر، وبتكلفة 19.9 مليون جنيه، وتم نهو الأعمال به.

وكذلك مشروع رفع كفاءة طريق دار السلام/ كوبرى جرجا القطاعين " الأول والثاني"، بطول 8 كيلو متر، وبتكلفة 38.695 مليون جنيه، وتم نهو الأعمال به.

** مشروع رفع كفاءة طريق سوهاج/ العسيرات/جرجا طريق أيسر ترعة نجع حمادى، بطول 15 كيلو متر، وتكلفة 35.903 مليون جنيه، وتم نهو الأعمال به.

ومشروع إنشاء كوبرى المراغة العلوى أعلى السكة الحديد للسيارات بتكلفة 198 مليون جنيه، جارى العمل به، ومشروع إنشاء كوبرى الروافع قبلى " أعلى مزلقان السكة الحديد "، بتكلفة 146 مليون جنيه، وجارى العمل به.

ومشروع إنشاء وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بسوهاج بالطريق الصحراوى الغربى أسيوط/ سوهاج بطول 20 كيلو متر، وبتكلفة 230 مليون جنيه، وجارى نهو الأعمال به.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة قد انتهت خلال عام 2023 الماضى، من إنجاز 46 مشروع رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف مدن وقرى المحافظة، بأطوال بلغت 68.15 كيلومتر، وبتكلفة 129 مليون و600 ألف جنيه.

وأضاف "الفقى" أن المحافظة شهدت أيضا الانتهاء من عدد من المشروعات التى أشرفت عليها جهات أخرى، منها " مشروع نفق العروبة، بتكلفة 40 مليون جنيه، والذى اشرف على انشاؤه هيئة الإنتاج الحربى، وكذا الانتهاء من مشروع رفع كفاءة مدخل سوهاج الشرقى والذى شمل تطوير ورصف طريق الطواحين، وطريق سوهاج أخميم، وطريق أخميم الحواويش، بتكلفة 71 مليون جنيه، بإشراف من جهاز تعمير جنوب الصعيد .

وأكد محافظ سوهاج أن تلك المشروعات تعد نقلة نوعية للمحافظة ساهمت بشكل كبير فى استيعاب الكثافات المرورية والحد من الحوادث، وتشجيع الاستثمار، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز حركة السياحة، وتسهيل حركة النقل والنقل الثقيل بين محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة.