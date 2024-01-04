جوتيريش يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الهجوم الإرهابي فى كرمان الإيرانية

كتبت : هند المغربي

دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى محاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي وقع على مراسم تذكارية بمدينة كرمان في جمهورية إيران الإسلامية مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الكثيرين بجراح

وقدم الأمين العام تعازيه القلبية للأسر المكلومة وشعب وحكومة إيران وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وأفادت التقارير بأن الهجوم وقع قرب قبر قاسم السليماني القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، وذلك في محافظة كرمان التي تشهد إحياء الذكرى السنوية الرابعة لمقتله.

وكان الاتحاد الأوروبي ندد بما اعتبره "عملا إرهابيا" بعد التفجيرين اللذين شهدهما جنوب شرق إيران في كرمان تزامنا مع إحياء ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وقال متحدث باسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يبدي تضامنه مع الشعب الإيراني"، منددا بسقوط "عدد صادم من الضحايا المدنيين"وأكد "وجوب محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء".