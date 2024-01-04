اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يناير 2024 08:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يندد بالعمل الإرهابى فى جنوب إيران

الخميس، 04 يناير 2024 08:00 ص
الاتحاد الأوروبى يندد بالعمل الإرهابى فى جنوب إيران الاتحاد الأوروبى - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ندد الاتحاد الأوروبي بما اعتبره "عملا إرهابيا" بعد التفجيرين اللذين شهدهما جنوب شرق إيران في كرمان تزامنا مع إحياء ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وقال متحدث باسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يبدي تضامنه مع الشعب الإيراني"، منددا بسقوط "عدد صادم من الضحايا المدنيين".

وأكد "وجوب محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء".

هذا وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، عن خالص تعازيه للقيادة الإيرانية في ضحايا الهجمات الإرهابية بمحافظة كرمان جنوب شرق البلاد.

وأعلنت الحكومة الإيرانية يوم 4 يناير يوم حداد في جميع أنحاء البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان.

كما ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن عدد ضحايا انفجارات كرمان الإيرانية ارتفع إلى 211.







الاتحاد الأوروبى

اوروبا

ايران

قاسم سليمانى

تفجيرى ايران

ضريح قاسم سليمان




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة