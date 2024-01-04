جالانت: إسرائيل تفضل المسار الدبلوماسى لتهدئة التوتر على الحدود مع لبنان

رامى محيى الدين

قال وزير الحرب الاسرائيلى يواف جالانت إن إسرائيل تفضل المسار الدبلوماسي لتهدئة التوتر على الحدود مع لبنان، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وفى نفس السياق، أمس انتشرت مقاطع فيديو توثق استهداف طائرات إسرائيلية مسيرة حي الجامع وسط بلدة يارون القطاع الأوسط بجنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلامية إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أكثر من 7 غارات جوية على أطراف اللبونة في القطاع الغربي بجنوب لبنان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلى قصف جنوب لبنان منذ بداية عدوانه على قطاع غزة إثر هجوم السابع من أكتوبر.