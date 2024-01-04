توزيع لحوم مجانا على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نجحت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ في تنظيم احتفالات كبرى بكنيسة ماري جرجس بالحامول وكنيسة ماري جرجس ببيلا لتوزيع 1000 كيلو لحوم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في محافظة كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وفقاً لخطة الحماية المدنية والتى تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة كفرالشيخ، مشيدة بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة .

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

واختتم شعبان، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة.

وقال عادل درغام مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، تتم مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.