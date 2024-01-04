"تضامن كفر الشيخ" تبدأ غدا صرف تعويضات المتضررين من حريق معرض ملابس

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، بدء صرف التعويضات للمتضررين من حريق معرض الملابس الدائم بمدينة كفر الشيخ، مشيرة إلى أنه سيتم صرف مليون جنيه لـ 45 متضرراً من بين 80 متضرراً.

وأضافت ماجدة جلالة لـ "اليوم السابع"، سيتم صرف المبالغ للمتضررين بدء من الغد الخميس، في مكاتب البريد، مشيرة إلى أن هناك إجراءات لتحديد المبالغ التي سيتم صرفها لبقية المتضررين.

وكان معرض كفر الشيخ للملابس الجاهزة، تعرض لحريق، مما أدى لالتهام محتويات، ووجه محافظ كفر الشيخ، بتعويض المتضررين.