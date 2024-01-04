اليوم السابع
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الخميس، 04 يناير 2024 05:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تشييع جثامين "العارورى" واثنين من مرافقيه فى جنازة حاشدة ببيروت

الخميس، 04 يناير 2024 05:20 م
تشييع جثامين "العارورى" واثنين من مرافقيه فى جنازة حاشدة ببيروت صالح العارورى
أ ش أ

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شيع الآلاف جثامين صالح العارورى نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس واثنين من مرافقيه وذلك فى جنازة حاشدة ومسيرة خرجت اليوم /الخميس/ من مسجد الإمام على فى منطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت وحتى مقابر الشهداء فى مخيم شاتيلا بالعاصمة بيروت.

وردد المشاركون فى الجنازة هتافتات تندد بالعملية الاسرائيلية التى نفذت فى الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت مساء أمس الأول، حين تم استهداف العارورى ورفاقه بصواريخ موجهة فى مبنى سكنى بالعاصمة اللبنانية بيروت، مما أدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين


ورافق الجنازة سيارات تحمل مكبرات صوت أذيعت فيها أناشيد حماسية وهتافات منددة بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ولبنان.

 

 







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قيادي حماس صالح العاروري

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