تحذيرات فى بريطانيا من مخاطر أمنية عالمية حال فوز ترامب بولاية رئاسية ثانية

كتبت نهال أبو السعود

حذر عدد من الوزراء البريطانيون أن المملكة المتحدة ستواجه مخاطر أمنية إذا تم إعادة انتخاب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لولاية ثانية غير متتالية فى البيت الأبيض.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، دعا 3 من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين السابقين فى بريطانيا حكومة لندن على تطوير خطط طوارئ فى حالة نجاح محاولة ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.

قال سفيران سابقان في واشنطن ووزير دبلوماسي سابق إنه يجب على المملكة المتحدة الاستعداد للتأقلم بخطة عمل يجب اعدادها سرا اذا فاز ترامب وانهى الدعم الأمريكى لأوكرانيا وانسحب من الناتو.

وعلى الرغم من التحديات القانونية التي يواجهها ترامب، يعتقد وزير الخارجية الذي شغل المنصب حتى عام 2020 و جون كير والسير بيتر ويستماكوت، اللذين أدارا سفارة المملكة المتحدة في واشنطن، أن رئاسة ترامب الثانية لا تزال محتملة.

قال اللورد ماكدونالد: "يجب أن نفكر فى الآثار المترتبة على رئاسة ترامب الثانية، وهى آثار هائلة"، واضاف ماكدونالد، الذى كان رئيساً للسلك الدبلوماسي لمدة خمس سنوات، إن "التأثير على المملكة المتحدة من المحتمل أن يكون هائلاً".

وتشمل التهديدات التى يخشى منها ترك أوكرانيا مكشوفة إذا سعى ترامب إلى استرضاء فلاديمير بوتين بشأن الغزو الروسي، فضلاً عن إدارة ترامب ظهره لحلف الناتو - الذى وصفه في السابق بأنه "عفا عليه الزمن".

وحذر الوزراء من أن هذا هو "الوقت المناسب للتحضير وعلينا استخدامه"، داعيًا إلى عقد اجتماعات رفيعة المستوى فى وايتهول وفى جميع أنحاء أوروبا حول ما سيعنيه فوز ترامب بالانتخابات.

فى هذه الأثناء، قال السير بيتر وستماكوت، الذى شغل منصب سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة من عام 2012 إلى عام 2016، بريطانيا "يجب أن تقوم ببعض الواجبات المنزلية الجادة".

وأضاف: "ليس هناك أى معنى في القول: نحن نعلم أنه وحش، وأنه عديم المبادئ، وهو محتال كاره للنساء، كاذب ومدمر للدساتير والحقيقة هى أنه سيكون هناك. علينا أن نجد طرقًا للتعامل مع الولايات المتحدة إذا تم انتخاب ترامب.

وقال جون كير، وهو سفير بريطانيا لدى واشنطن من عام 1995 إلى عام 1997، إن بريطانيا وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين يجب أن "يجتمعوا فى تكتم ويتذكروا أن هناك أمان في الأعداد"، وأعرب عن قلقه من أن يستغل ترامب أى تدخل محتمل فى الانتخابات الأمريكية ويؤدى إلى نتائج عكسية.