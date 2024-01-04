ترامب يطالب المحكمة العليا بإعادة اسمه إلى بطاقة الاقتراع فى كولورادو

وكالات

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية بإعادة اسمه إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كولورادو.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قدم محامو ترامب الاستئناف ضد قرار المحكمة العليا في كولورادو، لكن القضية لم يتم عرضها رسميا من قبل المحكمة.

وستكون الخطوة التالية هي أن تقرر المحكمة العليا ما إذا كانت ستعجل بعملية المراجعة، وما إذا كانت ستستمع إلى القضية من حيث الأسس الموضوعية، ومن الممكن أن يصوت القضاة بشكل خاص في الأيام القليلة المقبلة على ما إذا كان ينبغي تسريع النظر في الأمر.

وفي وقت سابق ألغت المحكمة العليا في كولورادو، بأغلبية 4-3، حكم محكمة أدنى درجة سمح بوضع اسم ترامب على بطاقة الاقتراع كمرشح رئاسي.

وكتب قضاة المحكمة العليا بالولاية أن ترامب "حرض وشجع" على استخدام العنف لمنع الانتقال السلمي للسلطة في 6 يناير 2021، عندما اقتحم العديد من أتباعه مبنى الكابيتول الأمريكي.

وفي الدعوى المقدمة يوم الأربعاء، حث محامو ترامب المحكمة العليا على إلغاء حكم المحكمة العليا في كولورادو و"إعادة حق التصويت لمرشحهم المفضل إلى الناخبين".

ويتم استئناف القضية بناء على عدة حجج، بما في ذلك ما إذا كان الرئيس من بين هؤلاء المسؤولين الخاضعين لفقد الأهلية بموجب المادة 3 من التعديل الرابع عشر، وهو ما يسمى بشرط التمرد، وما إذا كان القسم 3 "ينفذ ذاتيا"، مما يعني أنه يسمح للولايات بإزالة المرشحين من الاقتراع في غياب أي إجراء من جانب الكونجرس.

وقال محامو ترامب إن الولايات الفردية لا تملك سلطة تطبيق المادة 3 وستسبب ارتباكا للناخبين.