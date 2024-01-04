بدء مراسم تشييع صالح العارورى فى بيروت

وكالات

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت بعد ظهر اليوم مراسم تشييع نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري والقائدين في "القسام" الذين اغتيلوا يوم الثلاثاء الماضي.

ودعت حركة "حماس" في بيان إلى "المشاركة في تشييع الأخوة الذين ارتقوا خلال عملية الاغتيال الجبانة، التي نفذها العدو الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت: الشهيد القائد الشيخ صالح العاروري نائب رئيس الحركة، والشهيد القائد عزام الأقرع، والشهيد محمد الريس".

وذكرت أن المسيرة ستنطلق من مسجد الإمام علي رضي الله عنه في الطريق الجديدة - بيروت إلى مقبرة الشهداء - دوار شاتيلا.

يشار إلى أن "حماس" أعلنت يوم الثلاثاء "استشهاد العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت، وذلك إثر الانفجار الذي دوى في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت".