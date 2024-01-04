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بدء صرف قيمة شهادة الـ25%؜ و22.5%؜ غدا من بنكى الأهلى ومصر

الخميس، 04 يناير 2024 11:25 ص
بدء صرف قيمة شهادة الـ25%؜ و22.5%؜ غدا من بنكى الأهلى ومصر البنك الأهلي المصري- أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب

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يبدأ غدا الجمعة الموافق 5 يناير 2024 وحتى 1فبراير 2024 صرف قيمة شهادة 25٪؜ و22.5٪؜ ببنكى الأهلى ومصر، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بها وقدرها عام من تاريخ الإصدار، وبدء موعد استحقاها اعتبارا من غد الجمعة، والتى بلغت حصيلة طرحها العام الماضى 460 مليار جنيه.
 
وأصدر البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يوم 4 يناير 2023 شهادة لمدة سنة بعائد  25٪؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا، واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2023.
 
وتتمثل أعلى الشهادات من حيث العائد حالياً فى بنكى الأهلى ومصر، فى الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و 18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.
 
 






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