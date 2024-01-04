بحوزته حشيش.. ضبط صاحب مخبز استولى على 147 بطاقة تموينية

محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط (سائق سيارة "نقل") بدائرة قسم شرطة الظاهر.. وبحوزته (طن سكر- كميات من السلع الغذائية المتنوعة).. وبمواجهته اعترف بتجميع السلع الغذائية المدعمة ومجهولة المصدر لطرحها بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (مسئول عن مصنع منظفات صناعية - كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من المنظفات الصناعية المقلدة والمغشوشة وإستخدام علامات تجارية مملوكة للغير "بدون وجه حق ومجهولة المصدر" وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المصنع على (طن مسحوق غسيل - 1,500 طن ملح سياحات- 277 كيلو جرام مسحوق غسيل معبأ - أدوات تصنيع).. وبمواجهته إعترف بنشاطه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك مخبز بلدى "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة بدر) وبحوزته (147 بطاقة تموينية مدعمة خاصة بالمواطنين- كمية من مخدر الحشيش) وبمواجهته إعترف بتجميع البطاقات التموينية بقصد الإستيلاء على الدعم ، وحيازته لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.