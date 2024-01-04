بثور اليد وبين الأصابع علامة قد تدل على الإصابة بالإكزيما

كتبت مروة محمود الياس

البثور فى مناطق الجسم المختلفة، قد تكشف لك عن مشكلة جلدية ما تعانيها، أو مرض كامن ظهرت أعراضه على شكل علامات جلدية، فالبثور دوما لها سبب، تواجدها فى مكان معين قد يظهر لك السبب ويكشف عن المرض.

وفقا لتقرير نشر فى موقع clevelandclinic الطبي فإن البثور أو الحبوب التى تظهر على اليد وحول الأصابع، وأيضا التى تظهر على راحة اليد، هذه العلامات إذا ما صاحبت الإصابة بالعرق الزائد خاصة حول الحبوب، فإن الإصابة المؤكدة تسمى اكزيما العرق.

تابع التقرير موضحا أن هذه البثور قد تتسبب فى هرش وحكة شديدة، فضلا عن تغير فى مظهر الجلد فى بعض الاوقات، بحيث يبدأ فى الجفاف تدريجيا، مما يعطيه مظهرا خشنا شديد القساوة تختلف درجته من حالة لأخرى.

تابع التقرير موضحا أيضا أن البثور قد تكون موجعة وغير مريحه، فضلا عن تشققات تظهر فى الجلد ايضا، مما يساعد على جعل الجلد سميكا وغليظا.

هذه الاكزيما تزيد بين من لديهم تاريخ عائلي قديم خاص بالأمراض الجلدية أو الاكزيما والتهاب الجلد، فضلا عن من لديهم مشكلات تحسسية تجاه مواد او اشياء معينة

وهذه الاكزيما حالة جلدية معروفة، ترتبط ارتباطا وثيق مع العرق وغزارته، فضلا عن ارتباطها بالكثير من العوامل منها الإجهاد الشديد، واذا ما ظهرت هذه العلامات على الشخص ويديه عليه العرض على الطبيب المختص الذى يحدد مدى الإصابة بها.