مش بس الإيد والوجه .. تعرف على مناطق غير شائعة بالجسم تظهر بها "الإكزيما"

كتبت مروة محمود الياس

الإكزيما أحد أشهر المشكلات الجلدية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، حيث ارتبطت على الدوام بأعراض الحساسية، فهي عبارة عن تحسس تجاه مادة ما أو تلامس وأشهرها الإكزيما التلامسية، ولها الكثير من الأنواع، وفقًا لتقرير نشر فى موقع.clevelandclinic

وذكر تقرير نشر في موقع pierrefabreeczemafoundation أن الإكزيما تتهيج بسبب الكثير من المواد والمثيرات، فقد تثيرها بعض المعادن أو المجوهرات وكذلك قد تثار بسبب ملامسة بعض الأشياء المسببة للحساسية، كمعجون الأسنان وغيرها الكثير، وتختلف درجة الإكزيما وفقًا لدرجة التحسس للمادة عنده.

وتابع التقرير أن الكثير من الأماكن غير الشائعة قد تظهر بها الإكزيما فيعتقد البعض خطأ أن الإكزيما أو الحساسية لا تظهر إلا عند الثنايا أو عند الكوع واليدين والرقبة، ولكن هناك الكثير من الأماكن الأخرى في الجسم التي إذا فتشت فيها تجد بقع الإكزيما.

في أشهر الأماكن التي تظهر بها الإكزيما في الجسم هي الساقين والمناطق التي تمتلئ بالدهون مثل الجبين والخدود في الوجه، كما يمكن أن تظهر خلف الركب وعند الكاحل وعند المعصم وعلى الأصابع، قد يعاني البعض أيضًا من الإكزيما تحت العيون أو فوقها وهو ما يعرف بمنطقة الجفون، إلى جانب أن هناك أماكن غير شائعة في الجسم التي تصيبها الإكزيما، من أبرز هذه الأماكن فروة الرأس ويعتبرها البعض مجرد قشرة أو حساسية، كذلك قد تصيب الإكزيما منطقة الصدر خاصة عند الرجال.

بعض ثنايا الأعضاء التناسلية عند الرجال والنساء قد تصيبها الإكزيما أيضًا، كذلك بين ثنايا القدم وفي الكعبين، ونصح التقرير بضرورة العرض على المختص بمجرد إصابة مكان معين بالتحسس دون القدرة على علاجه بسهولة حتى بغياب المثير، وعدم إهمال هذه الأعراض.