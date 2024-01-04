اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: بلينكن سيزور مصر وتركيا وعدة دول ما بين 4 لـ11 يناير

الخميس، 04 يناير 2024 07:53 م
الخارجية الأمريكية: بلينكن سيزور مصر وتركيا وعدة دول ما بين 4 لـ11 يناير بلينكن
رامى محيى الدين

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أعلنت الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيزور مصر وتركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية في الفترة من 4 إلى 11 يناير، وإنه سيشدد على ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية ببذل المزيد من الجهود لخفض التوتر في الضفة الغربية، وسيركز على منع اتساع رقعة الصراع فى المنطقة بما فى ذلك خطوات محددة يمكن للأطراف اتخاذها، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

 

وأكدت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتونى بلينكن سيسعى في جولته بالشرق الأوسط إلى زيادة فورية للمساعدات الموجهة لغزة.







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