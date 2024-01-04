البورصة: تنفيذ صفقة على شركة قنديل للزجاج بقيمة 17 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة قنديل للزجاج خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 169.6 ألف سهم بقيمة 17 مليون جنيه، وصفقة على شركة فورورد إيجيبت للصناعات الرياضية بحجم تداول 2 مليون سهم بقيمة 15.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة الجيزة لصناعة الكابلات بحجم تداول 1950 سهم بقيمة 12.8 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.7 مليون سهم بقيمة 73.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 76 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.746 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.05%، والعرب على 10.04%، واستحوذت المؤسسات على 75.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 24.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 134.5 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، 226.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 378.6 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 25350 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10793 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8151 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6531 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1489 نقطة.