البابا تواضروس الثانى يستقبل وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، يرافقها السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، وعدد من أعضاء المجلس، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وتناول اللقاء أهمية بناء الإنسان الذي يعد أساس بناء الدول والمجتمعات، وهو أمر يحتاج الاهتمام أولاً بالأسرة والمدرسة، مع ضرورة تضافر كافة الجهود في سبيل تحقيق هذا الهدف.
وفى سياق متصل، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
جانب من لقاء السفيرة مشيرة خطاب مع البابا
لقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان
زيارة وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان
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